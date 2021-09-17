В России запущено производство иностранной вакцины. Россиянам её не видать
В России начат выпуск вакцины от коронавируса которая была разработана британо-шведской компанией AstraZeneca. Производством занимается фармкомпания «Р-Фарм», но у россиян доступа к этому препарату не будет. Об этом сообщил первый заместить министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.
«В России уже производятся иностранные вакцины, на »Р-Фарм« AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты», - заявил представитель Минпромторга.
Все производимые дозы AstraZeneca уходят на экспорт, а внутренний рынок России полностью покрывается отечественными препаратами. При этом Осьмаков не исключил, что иностранная вакцина будет доступна на внутреннем рынке в будущем, передаёт РИА «Новости».
Ранее стало известно, что РФПИ заключил договор о поставках вакцин от COVID-19 с Никарагуа. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».