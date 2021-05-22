В России за сутки проведено более 330 тысяч тестов на коронавирус

Наука и медицина

В России за сутки проведено 334 тысяч тестов на выявление новой коронавирусной инфекции, сообщает Роспотребнадзор.

«За последние сутки проведено 334 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 мая остаются 512 212 человек», - говорится в сообщении ведомства.

При этом в стране проведено свыше 135,3 млн тестов на коронавирус, пишет RT.