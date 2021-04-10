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Наука и медицина

В России утвержден порядок покупки лекарств для тяжелобольных детей

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 11:11
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 11:11
1 мин
Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com
В России утвержден порядок покупки лекарств для тяжелобольных детей

В России премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок покупки лекарств и медицинских изделий для детей с тяжелыми заболеваниями, сообщает пресс-служба правительства.

О том, какое количество препаратов будет требоваться, определит экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов. Лекарственные препараты будет закупать Минздрав или подведомственные ему учреждения и сам фонд.

Кроме того, «Круг добра» будет следить за поставками лекарств и при необходимости перераспределять их между медицинскими организациями и регионами.

Владимир Путин подписал указ об учреждении фонда «Круг добра» 6 января этого года. Его главой был избран основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко, созданная им организация работает в Санкт-Петербурге с 2010 года, сообщает ТАСС.

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