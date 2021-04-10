В России утвержден порядок покупки лекарств для тяжелобольных детей

Наука и медицина

В России премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок покупки лекарств и медицинских изделий для детей с тяжелыми заболеваниями, сообщает пресс-служба правительства.

О том, какое количество препаратов будет требоваться, определит экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов. Лекарственные препараты будет закупать Минздрав или подведомственные ему учреждения и сам фонд.

Кроме того, «Круг добра» будет следить за поставками лекарств и при необходимости перераспределять их между медицинскими организациями и регионами.

Владимир Путин подписал указ об учреждении фонда «Круг добра» 6 января этого года. Его главой был избран основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко, созданная им организация работает в Санкт-Петербурге с 2010 года, сообщает ТАСС.