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Наука и медицина
В России уровень коллективного иммунитета может быть выше
2 марта, 2022 12:10
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фото: pixabay
Настоящий коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть больше на 10%, рассказал врач-иммунолог Михаил Костинов.
По его мнению, статистика не отмечает всех переболевших людей. Дело в том, что многие люди болеют бессимптомно или лечились дома, не обращаясь к врачу. При этом анализы на антитела показывают их наличие.
Специалист добавил, что для готовности к следующим неожиданностям коронавируса уровень иммунной прослойки должен достигать 90-95%, передаёт радио Sputnik.
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