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Наука и медицина
В России создали понижающую сахар колбасу
5 мая, 2022 12:12
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фото: pixabay
Российские ученые разработали колбасу, умеющую снижать уровень сахара в крови, рассказал сотрудник Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин.
Как объяснил специалист, вареная колбаса будет содержать лекарственное растительное средство «Арфазетин». Это поможет в профилактике и лечении сахарного диабета 2 типа.
Отмечается, что производство планируется на конец осени. Цена колбасы за 0,5 килограмма будет варьироваться от 300 до 400 рублей, пишут РИА Новости.
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