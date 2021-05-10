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В России создадут гаджет для диабетиков с измерением глюкозы 12 раз в час

Елизавета Ивлева
10 мая, 2021 13:49
1 мин
Елизавета Ивлева
10 мая, 2021 13:49
1 мин
фото: Malina Petr/CTK
фото: Malina Petr/CTK

Российские ученые Центра компетенций НТИ «Сенсорика» ведут разработку «умного» браслета для людей, страдающих сахарным диабетом, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что устройство будет иметь неинвазивный сенсор. Это позволит измерять уровень глюкозы быстро и с высокой точностью не менее 12 раз в час. Статистика будет воспроизводиться на смартфоне, откуда результаты благодаря облачному телемедицинскому сервису попадут к врачу. Специалист сможет провести анализ данных и отметить состояние пациента в специальном приложении.

Как сообщают разработчики, тестирование планируется в 2021 году на базе Сеченовского университета, а коммерческое производство осуществит индустриальный партнер проекта ООО «Эсдиар».

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