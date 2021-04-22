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Наука и медицина
В России скоро появится вакцина против аллергии на кошек
22 апреля, 2021 14:16
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Pixabay
В России стартуют доклинические испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек. Об этом сообщил академик РАН Александр Караулов.
Разработкой препарата для аллергиков занимаются ученые Сеченовского университета. По словам Караулова, сейчас завершаются последние подготовительные тесты вакцины-кандидата. Доклинические испытания не займут много времени.
Вакцину планируют выпустить до конца 2021 года, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что исследователи из США обнаружили, что общение с кошками благотворно влияет на детей с аутизмом.
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