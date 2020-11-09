В России разрабатывается беспилотный танк с уникальной пушкой

фото: Flickr

Танк Т-14 «Армата» в будущем заменит принципиально новое поколение российских боевых машин, которые будут оснащены электротермохимической пушкой.

При этом такая пушка будет установлена уже на беспилотную боевую машину, которая будет управляться оператором искусственного интеллекта. Скорость снаряда, выпущенного из электротермохимической пушки, будет достигать 4500 метров в секунду, пишет «Naked Science».

Специалисты считают, что танк «Армата» и его версии останутся эффективными до 2040-х годов.

Однако уже сейчас разрабатывается проект двухзвенного «танка будущего». Предполагается, что он придет на замену «Армате».