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Наука и медицина
В России растет проявление одной из мутаций коронавируса
20 мая, 2021 18:06
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фото: pixabay
В России на данный момент зафиксировано активное распространение северо-западной мутации COVID-19, отметил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам специалиста, в стране выявили более 400 образцов британского штамма, в то время как южноафриканского штамма – 33.
Эпидемиологи отмечают, что за британским штаммом идет наблюдение в оперативном режиме.
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