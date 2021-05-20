В России растет проявление одной из мутаций коронавируса

Наука и медицина

В России на данный момент зафиксировано активное распространение северо-западной мутации COVID-19, отметил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам специалиста, в стране выявили более 400 образцов британского штамма, в то время как южноафриканского штамма – 33.

Эпидемиологи отмечают, что за британским штаммом идет наблюдение в оперативном режиме.