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В России приступили к испытаниям нового штурмового вертолета для спецназа

Дмитрий Байков
22 июля, 2020 10:18
1 мин
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фото: Wikipedia

В России приступили к летным испытаниям нового вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

Богинский уточнил, что первый этап испытаний планируется завершить в ноябре.

Вертолет оснащен высотными двигателями увеличенной мощности, расширен состав вооружения, установлена усиленная защита. Все это, а также другие особенности модернизированной машины повышают ее боевые возможности и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что холдинг «Вертолеты России», начал серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ.

темы
Россия
вооружение
вертолет
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