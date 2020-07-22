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В России приступили к испытаниям нового штурмового вертолета для спецназа
22 июля, 2020 10:18
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фото: Wikipedia
В России приступили к летным испытаниям нового вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.
Богинский уточнил, что первый этап испытаний планируется завершить в ноябре.
Вертолет оснащен высотными двигателями увеличенной мощности, расширен состав вооружения, установлена усиленная защита. Все это, а также другие особенности модернизированной машины повышают ее боевые возможности и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что холдинг «Вертолеты России», начал серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ.
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