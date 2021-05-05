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В России предлагается запрет на продажу энергетиков детям

Елизавета Ивлева
5 мая, 2021 18:58
2 мин
Елизавета Ивлева
5 мая, 2021 18:58
2 мин
фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребенка по Татарстану, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой о запрете реализации энергетических напитков на территории всей России.

По ее словам, вред здоровью несовершеннолетних происходит из-за содержания различных стимуляторов, таурина, кофеина, красителей и ароматизаторов в составе напитков. Кроме того, продавцы размещают товар на одних полках с обычными прохладительными напитками, что создает иллюзию об их безвредности.

Гастрит, аритмия, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, язвенные болезни, рвота, диарея, спутанность сознания – все это болезни, обостренные на фоне чрезмерного потребления энергетических напитков, утверждает Волынец.

Запрет на энергетики также поддержала врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева.

«У подростков идет развитие всех систем организма, психоэмоциональная перестройка. От энергетиков поднимается давление, увеличивается частота сердечных сокращений, а у подростка она и так повышена. Все это может привести к сердечно-сосудистым, нервно-психическим отклонениям, к искаженным реакциям», – объяснила эксперт в беседе с Москвой 24.

Врач–психиатр Алексей Казанцев отметил, что привыкание к энергетику «можно приравнять к алкогольной и наркотической зависимости».

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Энергетик
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