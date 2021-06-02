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Наука и медицина
В России появилось ингаляционное лекарство от пневмонии при COVID-19
2 июня, 2021 14:43
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фото: pixabay
Минздрав РФ зарегистрировал ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», предназначенный для лечения и профилактики пациентов от пневмонии, которая выступает осложнением при коронавирусной инфекции. Об этом сообщило на сайте Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
Отмечается, что «Лейтрагин» направлен на борьбу с цитокиновым штормом, затрудняющим протекание COVID-19. Препарат воздействует сразу на ряд основных сигнальных путей в иммунной системе.
В ходе клинических исследований «Лейтрагина» среди более 300 пациентов со среднетяжёлой формой коронавируса не были выявлены смертельные исходы и переход заболевания в более тяжелую форму, а время выздоровления сокращалось примерно вдвое, говорится в сообщении.
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