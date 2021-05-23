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Наука и медицина

В России потратят более пяти миллиардов рублей на искусственный интеллект

Сергей Михневич
23 мая, 2021 12:14
1 мин
Сергей Михневич
23 мая, 2021 12:14
1 мин
Roscosmos/Global Look Press
Roscosmos/Global Look Press

Правительством России принято решение выделить 5,26 миллиарда рублей на внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли экономики.

Деньги на поддержку пилотных проектов будут выделяться по итогам конкурсов, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Средства можно будет потратить на покупку программного обеспечения, аренду офисов и оплату работы программистов. Размер гранта не будет превышать 100 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте правительства.


В планах правительства - дать возможность как можно большему количеству жителей страны получить сертификаты на прохождение обучающих курсов по искусственному интеллекту. Всего на эти цели выделено 1,23 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

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