В России потратят более пяти миллиардов рублей на искусственный интеллект

Наука и медицина

Правительством России принято решение выделить 5,26 миллиарда рублей на внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли экономики.

Деньги на поддержку пилотных проектов будут выделяться по итогам конкурсов, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Средства можно будет потратить на покупку программного обеспечения, аренду офисов и оплату работы программистов. Размер гранта не будет превышать 100 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте правительства.





В планах правительства - дать возможность как можно большему количеству жителей страны получить сертификаты на прохождение обучающих курсов по искусственному интеллекту. Всего на эти цели выделено 1,23 миллиарда рублей, пишет ТАСС.