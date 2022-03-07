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Наука и медицина
В России оценили ситуацию с инсулином для диабетиков
7 марта, 2022 15:53
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фото: pixabay
Обстановка с лекарственными препаратами для диабетиков положительная, рассказал представитель Росздравнадзора.
Отмечается, что большая часть лекарств изготавливается внутри страны. Люди с диабетом могут не переживать о нехватке инсулина.
Согласно данным, в России прошли регистрацию 17 лекарственных средств инсулина и их аналогов, 13 из них являются жизненно необходимыми, пишет «Российская газета».
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