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Наука и медицина
В России определили эффективность вакцины «Спутник Лайт» в один укол
6 мая, 2021 16:28
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фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency
Вакцина «Спутник Лайт» с помощью введения одной инъекции эффективна против всех новых штаммов коронавируса по результатам лабораторных испытаний. Об этом сообщается в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), пишет РИА Новости.
Разработчики отметили, что итоги исследований препарата с 28 дня после вакцинации показали эффективность в 79,4%.
Однокомпонентный метод применения представляет возможность за короткие сроки провести иммунизацию большого количества людей и снизить эпидемиологические показатели, пояснил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Уточняется, что у испытуемых не были выявлены тяжелые нежелательные последствия.
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