В России определили эффективность вакцины «Спутник Лайт» в один укол

Наука и медицина

Вакцина «Спутник Лайт» с помощью введения одной инъекции эффективна против всех новых штаммов коронавируса по результатам лабораторных испытаний. Об этом сообщается в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), пишет РИА Новости.

Разработчики отметили, что итоги исследований препарата с 28 дня после вакцинации показали эффективность в 79,4%.

Однокомпонентный метод применения представляет возможность за короткие сроки провести иммунизацию большого количества людей и снизить эпидемиологические показатели, пояснил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что у испытуемых не были выявлены тяжелые нежелательные последствия.