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В России определили эффективность вакцины «Спутник Лайт» в один укол

Елизавета Ивлева
6 мая, 2021 16:28
1 мин
Елизавета Ивлева
6 мая, 2021 16:28
1 мин
фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency
фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Вакцина «Спутник Лайт» с помощью введения одной инъекции эффективна против всех новых штаммов коронавируса по результатам лабораторных испытаний. Об этом сообщается в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), пишет РИА Новости.

Разработчики отметили, что итоги исследований препарата с 28 дня после вакцинации показали эффективность в 79,4%.

Однокомпонентный метод применения представляет возможность за короткие сроки провести иммунизацию большого количества людей и снизить эпидемиологические показатели, пояснил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что у испытуемых не были выявлены тяжелые нежелательные последствия.

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Россия
Вакцина
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