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Наука и медицина
В России начали производство препарата от COVID на основе крови переболевших
5 июня, 2021 11:00
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фото: pixabay
Производство иммуноглобулина, в основе которого находится кровь переболевших коронавирусной инфекцией людей, началось в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», – цитирует слова министра РИА Новости.
Как уточнил Мурашко, монотерапия не во всех случаях дает нужный эффект. Для улучшения результатов по нейтрализации коронавируса врачам необходимо комбинировать лекарства. На данный момент известны новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, отметил глава Минздрава.
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