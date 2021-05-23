В России число выявленных случаев коронавируса превысило 5 млн

Наука и медицина

В России за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 8951 человека, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 возросло до 5 001 505. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В стране в течение суток выписаны 7297 пациентов, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 617 762 человека.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 8709 заболевших коронавирусом и 386 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, выздоровели 9345 человек.

Ранее Минздрав сообщал, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остаётся напряжённой, пишет ФАН.