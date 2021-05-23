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Наука и медицина

В России число выявленных случаев коронавируса превысило 5 млн

Сергей Михневич
23 мая, 2021 11:42
1 мин
Сергей Михневич
23 мая, 2021 11:42
1 мин
В России число выявленных случаев коронавируса превысило 5 млн
В России число выявленных случаев коронавируса превысило 5 млн

В России за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 8951 человека, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 возросло до 5 001 505. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В стране в течение суток выписаны 7297 пациентов, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечились 4 617 762 человека.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 8709 заболевших коронавирусом и 386 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, выздоровели 9345 человек.

Ранее Минздрав сообщал, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остаётся напряжённой, пишет ФАН.

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