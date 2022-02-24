Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
В России будет доступно электронное оформление медкнижки
24 февраля, 2022 17:48
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Минздрав одобрил новый порядок выдачи медицинской книжки. С 1 сентября 2023 года её оформление возможно в электронном формате.
Порядок получения медкнижки будет заключать написание заявления на портале «Госуслуги», а далее – прохождение медосмотра в государственной клинике или частной, имеющей соответствующую лицензию.
Система будет оповещать человека о каждом этапе создания медкнижки через смс, по телефону или другими способами, сообщает «Российская газета».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости