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Наука и медицина
В России будет доступен новый сервис для медицинских онлайн-консультаций
16 мая, 2022 12:08
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фото: pixabay
АО «ГЛОНАСС» и медицинская компания «Полимед» создадут цифровую платформу для оказания медицинской консультации в режиме онлайн, для записи на лабораторные исследования и заказа лекарств.
Отмечается, что сервис позволит предоставить медицинскую помощь жителям всех регионов России, включая труднодоступные районы. Лабораторные исследования будут проводиться в стационарных и мобильных пунктах с выездом на дом.
Результаты анализов будут отправляться в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а информация о здоровье пациента будет доступна в любой поликлинике России, пишут РИА Новости.
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