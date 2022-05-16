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Наука и медицина
В Роспотребнадзоре рассказали о нескольких случаях заболевания инфекциями от клещей
16 мая, 2022 12:45
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фото: pixabay
За период «клещевого» сезона уже насчитано более 40 тысяч обращений после укуса клеща. При этом в нескольких случаях было обнаружено заражение клещевой инфекцией.
Отмечается, что статистика укусов клещей не превышает среднемноголетнего значения. Во многих регионах действует акарицидная обработка территорий. В Южном и Северо-Кавказском округах специалисты обрабатывают крупный и мелкий рогатый скот.
Медики советуют делать прививку от клещевого энцефалита в качестве профилактики. Ее нужно провести заранее, до поездки в места со случаями энцефалитных клещей, пишет «Российская газета».
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