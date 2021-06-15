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Наука и медицина
В Роспотребнадзоре рассказали о приеме лекарств от аллергии перед прививкой от COVID-19
15 июня, 2021 10:55
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фото: pixabay
Роспотребнадзор не рекомендует принимать лекарства от аллергии до и после вакцинации от коронавирусной инфекции. Это не уменьшит реакцию на укол и не поможет от повышения температуры и боли в месте прививки, сообщили в ведомстве.
«Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации», – говорится в сообщении.
Однако, если пациент регулярно принимает антигистаминные препараты по назначению врача, прием из-за прививки останавливать не нужно.
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