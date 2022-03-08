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Наука и медицина
«В погоне за молодостью»: когда пить коллаген
8 марта, 2022 14:55
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фото: pixabay
Дерматолог и нутрициолог Галина Феденкова отметила пользу коллагена в формировании соединительной ткани и сохранении молодости.
Как объяснила специалист, волокна белка, похожие на пружины, могут сжиматься и рассыпаться, вызывая морщины, болезнь суставов и ухудшение волос и ногтей. Это может быть причиной не только взросления, но и дефицита витамина С и потребления большого количества сахара.
Специалист посоветовала начать пить коллаген с 30 лет, лучшее время — натощак с утра. Вместе с ним отслеживать уровень железа и принимать витамин С, пишут РИА Новости.
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