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Наука и медицина
В погоне за фигурой и арбузом. Диетолог рассказала о вреде
2 июля, 2021 13:18
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фото: pixabay
Диетолог-нутрициолог Инна Кононенко предупредила россиян о недостатках арбузной диеты, пишут РИА Новости. Речь идет о том, что питаться только этой ягодой в надежде сбросить лишний вес не рекомендуется.
Как объяснила медик, глюкоза превращается в энергию, но фруктоза, содержащаяся в арбузах, таким действием не обладает. Фруктоза поступает в печень, превращаясь в печеночный жир.
Кононенко добавила, что ограничение на употребление арбузов – не более 1 килограмма в сутки. Кроме того, арбузную диету нельзя устраивать чаще одного раза в неделю. При разгрузочных днях на второй день диету лучше совмещать с овощными салатами.
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Как вы думаете, злоупотребление арбузами в течение дня способно привести к резкому упадку энергии?
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