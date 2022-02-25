Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
В Петербурге используют новый способ лечения болезни Паркинсона
25 февраля, 2022 15:35
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Клинические испытания по использованию нового метода лечения болезни Паркинсона завершились в Санкт-Петербурге. Доказанная эффективность дает возможность к применению. О методе рассказал зампредседателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Дело в том, что, используемый ранее таблетированный метод имеет ряд минусов: таблетка поступает в кишечник, но неравномерно всасывается. Это приводит к колебаниям концентрации лекарства в крови.
Новый метод введения препарата с помощью помпы помогает доставить его в место всасывания в необходимом количестве. При этом человек может самостоятельно управлять включением и выключением помпы, передаёт «Российская газета».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости