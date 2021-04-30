В одном из древнейших храмов на Руси нашли детей Александра Невского
Российским археологам удалось обнаружить точное место захоронения потомков Александра Невского. В руках ученых оказались саркофаги.
По имеющимся данным, останки князьей Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича (сына и внука прославленного полководца) были обнаружены в южной части Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском.
«Два княжеских саркофага находились на одной линии в южной части собора: отец был погребен в восточном углу, в боковой части алтаря, а сын – в западной части, тоже престижной и важной южной части храма», – приводит слова руководителя группы специалистов РАН Владимира Седова ТАСС.
Собор, при этом, является одним из древнейших на Руси. На его территории также обнаружен еще один саркофаг, происхождение которого неизвестно.