В одном из древнейших храмов на Руси нашли детей Александра Невского

Наука и медицина

Российским археологам удалось обнаружить точное место захоронения потомков Александра Невского. В руках ученых оказались саркофаги.

По имеющимся данным, останки князьей Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича (сына и внука прославленного полководца) были обнаружены в южной части Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском.

«Два княжеских саркофага находились на одной линии в южной части собора: отец был погребен в восточном углу, в боковой части алтаря, а сын – в западной части, тоже престижной и важной южной части храма», – приводит слова руководителя группы специалистов РАН Владимира Седова ТАСС.

Собор, при этом, является одним из древнейших на Руси. На его территории также обнаружен еще один саркофаг, происхождение которого неизвестно.