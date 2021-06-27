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Наука и медицина
В Москве новый печальный рекорд по числу смертей от COVID-19 в сутки — 114 человек
27 июня, 2021 12:00
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В Москве несколько дней подряд рекордная суточная смертность от коронавируса. За минувшие стуки в столице умерли 114 пациентов, следует из данных оперативного штаба.
За этот же период выздоровели 4 018 человек, госпитализирован 1 761 пациент. Из них на аппаратах ИВЛ находится 731 москвич.
С начала пандемии в столице выявлено 22 086 смертей пациентов с коронавирусом, пишет ТАСС.
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