В Москве искусственный интеллект будет диагностировать остеопороз и ишемическую болезнь сердца
Московские врачи-рентгенологи в июне начнут применять алгоритмы искусственного интеллекта, которые будут обрабатывать снимки и выделять проблемные области для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Отмечается, что развитие единой цифровой платформы здравоохранения на данный момент позволяет анализировать четыре вида исследований, но в течение года будет открыт доступ к алгоритмам еще девяти новых направлений исследований.
По словам Раковой, искусственный интеллект будут использовать для анализа КТ/НДКТ органов грудной клетки, что поможет выявить эмфизему легких, аневризму грудного отдела аорты и легочную гипертензию, а также для анализа КТ и МРТ, чтобы диагностировать инсульты, злокачественные новообразования, рассеянный склероз, болезни Альцгеймера и другие болезни.