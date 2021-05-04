В Минздраве заявили об усилении работы медучреждений в мае

Наука и медицина

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что из-за наблюдающихся случаев травм в майские праздники, медицинские учреждения и служба скорой помощи будут работать в усиленном режиме. Об этом стало известно в пресс-службе Минздрава, сообщает РИА Новости.

Михаил Мурашко попросил граждан не создавать дополнительную нагрузку на больницы и призвал к благоразумию и сдержанности.

Ранее министр здравоохранения уточнил, что возрастающее число обращений к врачам с травмами и отравлениями, включая смертельные случаи, связаны со злоупотреблением алкоголем.