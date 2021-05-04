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В Минздраве заявили об усилении работы медучреждений в мае

Елизавета Ивлева
4 мая, 2021 18:40
1 мин
Елизавета Ивлева
4 мая, 2021 18:40
1 мин
фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что из-за наблюдающихся случаев травм в майские праздники, медицинские учреждения и служба скорой помощи будут работать в усиленном режиме. Об этом стало известно в пресс-службе Минздрава, сообщает РИА Новости.

Михаил Мурашко попросил граждан не создавать дополнительную нагрузку на больницы и призвал к благоразумию и сдержанности.

Ранее министр здравоохранения уточнил, что возрастающее число обращений к врачам с травмами и отравлениями, включая смертельные случаи, связаны со злоупотреблением алкоголем.

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Минздрав
Здоровье
Общество
Михаил Мурашко
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