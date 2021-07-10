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Наука и медицина
В Кувейте +73 на солнце. Машины и светофоры стали плавиться
10 июля, 2021 19:22
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Pixabay
В Кувейте несколько дней держится температура +54 градуса по Цельсию. И это в тени.
Жара настолько сильная, что многие автомобили стали в прямом смысле плавиться, как и асфальт под их колесами.
Власти призывают местных жителей меньше находиться на улице, пить больше воды и заменять кондиционеры на более современные.
Синоптики называют причиной аномального зноя глобальное потепление, передает «Мир-24».
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