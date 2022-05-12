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Наука и медицина
В Институте питания рассказали о формуле питания без подсчета калорий
12 мая, 2022 14:21
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фото: pixabay
Формула питания для здорового тела заключается в соотношении белков, жиров и углеводов – 1:1:4 в граммах, пояснила диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Чехонина.
При пополнении тарелки едой следует ориентироваться на белковую и углеводную составляющую, поскольку жиры и так содержатся в белковых продуктах. Углеводы нельзя сводить к нулю, они источник энергии. Однако 20 г должно отводиться клетчатке.
Чтобы не считать калории, можно выбрать тарелку размером 20 см в диаметре. Порция еды должна быть не больше тарелки. При этом 100 г – белковая пища, 200 г – гарнир, пишет «Российская газета».
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