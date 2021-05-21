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Наука и медицина

В дневниковых записях XVIII века о вспышках оспы нашли сходства с коронавирусом

Лилия Караева
21 мая, 2021 19:00
2 мин
Лилия Караева
21 мая, 2021 19:00
2 мин
Дезинфекция
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Бостоне нашли дневниковые записи, относящиеся к XVIII веку, в которых говорится о вспышках оспы. В текстах нашли сходство с нынешней пандемией коронавируса.

Дневниковые записи принадлежат священникам. Они описывают вспышку болезни в Бостоне, произошедшую в 1721 и 1764 годах.

В дневниках говорится, что оспа - «очень заразная болезнь, начавшаяся далеко от берегов Америки, вызывающая вспышки смертности, которые быстро распространяются, заражая массы. Прививки имеются, но расколотая надвое общественность возмущается тем, что ее вакцинируют».

Население было привито от оспы, но только в конце века. Священник, ведший записи, продвигал первые вакцины. Из-за этого на него было совершено покушение.

Архивариус Бостонской библиотеки Захари Боднар заметил сходство в записях 300-летней давности с настоящей пандемией.

«Чем больше мы узнаем о прошлом, тем больше понимаем, что остаемся такими же, как прежде», - отметил он. Его цитирует Associated Press.

Ранее по теме:  Натуральная оспа била нас весь XX век. Что теперь?
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ТЕГИ
Коронавирус
Оспа
Описание
Дневниковые записи
Бостон
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