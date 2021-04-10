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Наука и медицина
В арабских странах появится первая женщина-космонавт
10 апреля, 2021 14:42
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В арабских странах появится первая женщина-космонавт
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовятся запустить в космос двух новых астронавтов Нуре аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом арабского мира.
В скором времени астронавты присоединятся к программе подготовки американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), сообщил премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
Ранее сообщалось, что с Байконура на МКС стартовала ракета «Союз МС-18», её назвали в честь Юрия Гагарина. На Международную космическую станцию отправился экипаж из трех человек.
При этом сообщается, что все члены экипажа, как и весь отряд космонавтов, привились от коронавируса, пишет ТАСС.
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