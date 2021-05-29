Уже давно не советские: «Союзы» перестают интересовать зарубежных партнеров

Наука и медицина

Подготовка бюджета NASA на следующий финансовый год не включает в себя закупку мест на российских «Союзах».

Как сообщил финансовый директор агентства Стив Шинн, несмотря на это, договор о взаимном использовании российских и американских кораблей продолжает действовать, сообщает Lenta.ru.

Напомним, ранее в этом году астронавты из США и Европы впервые были доставлены на МКС с использованием космического корабля нового поколения Crew Dragon производства компании SpaceX.