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Наука и медицина
Уже давно не советские: «Союзы» перестают интересовать зарубежных партнеров
29 мая, 2021 12:46
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NASA/via Globallookpress.com
Подготовка бюджета NASA на следующий финансовый год не включает в себя закупку мест на российских «Союзах».
Как сообщил финансовый директор агентства Стив Шинн, несмотря на это, договор о взаимном использовании российских и американских кораблей продолжает действовать, сообщает Lenta.ru.
Напомним, ранее в этом году астронавты из США и Европы впервые были доставлены на МКС с использованием космического корабля нового поколения Crew Dragon производства компании SpaceX.
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