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Наука и медицина
Ужасающий антирекорд по количеству инфицированных установлен в Индии
1 мая, 2021 14:36
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Dmitry Chulov/Russian Look/Globallookpress
В Индии , за последние сутки, число заражений за день приблизилось к полумиллиону человек. Общее число заболевших стремится к 20 млн.
За последние сутки, на территории страны, только по официальным данным, выявлена 401 тысяча зараженных. При этом, за все время, скончалось уже 211 тысяч человек.
Стремительный рост заболеваемости в Индии идет с конца февраля. Россия уже пообещала отправить в страну самолеты МЧС. В свою очередь, в США заявили о предоставлении помощи в размере 100 млн долларов. Об этом сообщает РБК.
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