Ужасающий антирекорд по количеству инфицированных установлен в Индии

Наука и медицина

В Индии , за последние сутки, число заражений за день приблизилось к полумиллиону человек. Общее число заболевших стремится к 20 млн.

За последние сутки, на территории страны, только по официальным данным, выявлена 401 тысяча зараженных. При этом, за все время, скончалось уже 211 тысяч человек.

Стремительный рост заболеваемости в Индии идет с конца февраля. Россия уже пообещала отправить в страну самолеты МЧС. В свою очередь, в США заявили о предоставлении помощи в размере 100 млн долларов. Об этом сообщает РБК.