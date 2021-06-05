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Наука и медицина
Утренний кофе может стать полезнее благодаря простому секрету
5 июня, 2021 11:42
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фото: pixabay
Добавить в кофе гвоздику – хороший способ придать напитку ряд полезных свойств, пишет издание «Профиль». Дело в том, что гвоздика, содержащая множество антиоксидантов, способна защитить печень, контролировать уровень сахара в крови, уменьшать воспаления и обезболивать.
По словам специалистов, использовать гвоздику следует в свежем виде. Для проверки свежести нужно опустить ее в воду. Если гвоздика опустится на дно или будет плавать бутоном вверх, то она сохранила все ценные свойства и свежесть.
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