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Утренний кашель назвали неочевидной причиной болезней
2 июля, 2021 12:19
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фото: pixabay
Кашель с утра может указывать на заболевания щитовидной железы или желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что высокая кислотность и большое количество желудочного сока провоцируют сухость и першение в горле. Кроме гастрита утренний кашель может быть вызван диабетом, в результате которого возникает сухость слизистых из-за повышенного уровня сахара в организме, рассказал радио Sputnik врач-терапевт, автор книги «Пока едет «Скорая»» Андрей Звонков.
Медик добавил, что среди причин появления кашля с утра можно выделить воспаление дыхательных путей, курение, аллергию, реакцию на съеденное блюдо или употребление алкоголя накануне, а также воздействие кондиционера.
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Утренний кашель поначалу кажется безобидным явлением. А знали ли вы, что кашель с утра может сигнализировать заболевания щитовидной железы, проблемы с желудочно-кишечным трактом или диабет?
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