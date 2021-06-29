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Наука и медицина
Уснуть после еды: кто виновен?
29 июня, 2021 14:54
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фото: pixabay
Врач-эндокринолог Павел Баранов рассказал о виновнике сонливости после приема пищи. Речь идёт о веществе орексин, которое вырабатывается в мозге и отвечает за возбуждение, бодрствование и аппетит, пишут РИА Новости.
По мнению врача, чрезмерное употребление углеводов за один приём пищи препятствует выработке орексина и, как следствие, вызывает сонливость.
Чтобы не клонило ко сну после еды, Баранов рекомендует балансировать количество углеводов с жирами и белками, контролировать уровень сахара в крови за счёт приема углеводов с низким гликемическим индексом.
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