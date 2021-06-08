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Наука и медицина
Усыпит бдительность и навредит: какое средство нельзя принимать при сердечном приступе
8 июня, 2021 11:46
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фото: pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, чем опасен корвалол при сердечном приступе.
Дело в том, что корвалол обладает мощным седативным, то есть успокаивающим эффектом. «Эмоционально нестабильные» люди часто используют его из-за фенобарбитала, воздействующего на нервную систему.
Однако при сердечном приступе лекарство «усыпляет» бдительность и не лечит проблему.
«Это только отсрочит обращение к медицинской помощи, и часто это заканчивается печально», – предупреждает доктор Мясников.
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