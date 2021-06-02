Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Уролог Захарченко: кому не стоит есть арбузы летом
2 июня, 2021 11:08
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Соблюдать определенные ограничения в количестве съеденных арбузов стоит не только диабетикам, но и людям, предрасположенным к отекам. Об этом рассказал в беседе с телеканалом «360» уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко.
По словам врача, у людей с повышенной отечностью задерживается жидкость в организме, а арбуз – это накопление еще дополнительной жидкости.
Захаров посоветовал обратиться к терапевту при появлении отеков, так как проблема может быть связана с сердечной недостаточностью или почечной патологией.
Также медик напомнил, что арбуз, являясь мочегонным средством, помогает очистить почки от камней или песка. Для этого полезнее выбирать темные, хорошо созревшие арбузы.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку