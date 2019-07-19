Уральские ученые создали технологию предотвращения аварий в трубах

Определять деформации и степень износа труб магистральных водопроводов, находящихся под землей, — одна из функций измерительного оптического прибора, созданного учеными Уральского федерального университета в сотрудничестве с научно-производственной компанией «D-TEST Оптические измерительные системы».

Работы проводятся в рамках компетенций создаваемого тремя российскими регионами — Свердловской, Челябинской и Курганской областями — межрегионального Уральского научно-образовательного центра «Передовые промышленные технологии, новые материалы и энергетика».

«Беспроводной прибор с вращающимся лазерным сканером вставляется в трубу и передвигается внутри нее. Изображение с камеры, встроенной в прибор, передается на экран компьютера, — описывает процесс разработчик Сергей Пестерев.

Благодаря этому, во-первых, снижается риск коммунальных аварий, а во-вторых, если в ходе мониторинга выясняется, что труба еще вполне надежна и ее не нужно выкапывать и менять, экономятся значительные средства подрядных организаций, а значит, и жильцов.

Подобные технологии «электронного глаза», созданные специалистами УрФУ и сочетающие передовые возможности сенсорики и оптики, применяются также в оборонно-промышленном комплексе, атомной, нефтегазовой, химической промышленности, на железнодорожном и авиационном транспорте, поддерживая национальную безопасность.

Благодаря разработкам УрФУ, появились десятки видов высокоточных и высокоскоростных оптических систем (в том числе для станкостроения, автопрома, полимерной промышленности), которые эксплуатируются на всем постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье.

«Актуальность и востребованность наших инновационных разработок и приборов объясняется тем, что УрФУ является одним из признанных центров сенсорики в России. Руководство и сотрудники „D-TEST Оптические измерительные системы“ — выпускники университета, наши студенты проходят практику в компании, — поясняет замдиректора центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов. — Мы в курсе ведущих практик глобальных лидеров данного направления и предлагаем наилучшие решения, соответствующие мировому уровню».

Александр Черепанов добавляет, что цель — не только обеспечить потребности отечественных рынков, но и выйти на международные, составив конкуренцию таким «чемпионам», как, например, Япония.

Источник: Уральский федеральный университет