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Наука и медицина
Уральские хирурги спасли женщину с разрывом огромной аневризмы сонной артерии
12 мая, 2022 14:54
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фото: pixabay
Пациентка возраста 63 года жаловалась на носовое кровотечение, в результате чего была проведена операция по удалению обнаруженного новообразования. Однако спустя примерно полгода женщина вновь поступила в больницу с кровотечением.
Хирурги больницы СОКБ № 1 при осмотре нашли повреждение сонной артерии. Гигантская аневризма каменисто-кавернозного сегмента была на стадии разрыва, что могло спровоцировать летальный исход.
Врачи приняли решение провести операцию по закупориванию артерии выше и ниже аневризмы с помощью специальных спиралей. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка уже выписана из больницы.
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