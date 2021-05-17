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Наука и медицина

Управляемое с помощью света лекарственное средство обнаружено учеными

Елизавета Ивлева
17 мая, 2021 18:37
2 мин
Елизавета Ивлева
17 мая, 2021 18:37
2 мин
фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look
фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Российские ученые из СПбГУ и НИЦЭБ РАН выявили органическое соединение способное с помощью света менять свою активность, что позволит минимизировать проблему резистентности к антибиотикам.

Дело в том, что антибиотики негативно сказываются на окружающей среде – вызывают появление новых устойчивых к ним микроорганизмов. Препараты попадают в окружающий мир по нескольким причинам: через сточные воды после применения человеком и из-за активного использования препаратов в сельском хозяйстве, отмечают исследователи.

По словам химиков, данное открытие с помощью лазера позволит контролировать «включение» и «выключение» биологической активности препарата и поможет в лечении различных заболеваний.

«Хотя исследования в области фотофармакологии сегодня проводятся пока только на лабораторных животных, все же это направление открывает большие перспективы для лечения человека. «Переключающийся» ингибитор холинэстеразы в перспективе может использоваться, например, в офтальмологии: сегодня подобные вещества, но без светового «переключателя», используют для снижения глазного давления. Другое направление потенциального применения [...] – лечение болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний», – передают Вести.Ру.

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