Употребление алкоголя недопустимо для переболевших COVID-19

Наука и медицина

Спиртные напитки противопоказаны людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, из-за двойной интоксикации на ослабленный организм, рассказал РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

По словам врача, COVID-19 и любые вирусные заболевания вызывают интоксикацию. При употреблении алкоголя на человеческий организм накладывается еще и алкогольная интоксикация, что разрушает биохимическую систему организма, отмечает специалист.

Кроме того, нарколог предупредил, что злоупотребление спиртными напитками, особенно в закрытых помещениях, может привести к серьезным последствиям для здоровья: гипоксия головного мозга (нехватка кислорода), тяжелые формы опьянения, сердечные проблемы.