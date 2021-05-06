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Наука и медицина
Употребление алкоголя недопустимо для переболевших COVID-19
6 мая, 2021 10:22
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фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
Спиртные напитки противопоказаны людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, из-за двойной интоксикации на ослабленный организм, рассказал РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
По словам врача, COVID-19 и любые вирусные заболевания вызывают интоксикацию. При употреблении алкоголя на человеческий организм накладывается еще и алкогольная интоксикация, что разрушает биохимическую систему организма, отмечает специалист.
Кроме того, нарколог предупредил, что злоупотребление спиртными напитками, особенно в закрытых помещениях, может привести к серьезным последствиям для здоровья: гипоксия головного мозга (нехватка кислорода), тяжелые формы опьянения, сердечные проблемы.
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