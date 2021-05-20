Уничтожение ВИЧ: ученые обнаружили антитела

Наука и медицина

Американские ученые университета Дьюка обнаружили группу антител, способных прикрепляться к внешнему слою ВИЧ, что поможет нейтрализовать вирус и разработать новый подход к вакцине. Использование антител также может помочь против SARS-CoV-2 и грибковых патогенов, передает Medical press.

Результаты исследования показали, что антитело может закрепиться на участке глинаков – цепочечных структурах сахаров, покрывающих внешнюю поверхность ВИЧ. Соответственно, антитело прикрепляется на конкретный необходимый участок, пропуская другие клеточные поверхности, и уничтожает вирус.

Директор Центра анализа вирусной генетики в Дьюкском университете Уилтон Уильямс отметил, что антитела способны связываться с патогенными дрожжами (Candida albicans) и с вирусами, как SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

На данный момент ученые ищут способы применения антител против этих патогенов.