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Наука и медицина
Умеющий передвигать силой мысли предметы робот создан в Подмосковье
4 июня, 2021 05:14
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pixabay.com
Ученые из Долгопрудного создали робота, который подчиняется силе мысли человека.
Машина поможет тем, кто нуждается в реабилитации после тяжелых травм головы или людям с ограниченными возможностями здоровья. Человек, к которому подсоединены датчики, может подумать о каком-то движении, и робот его выполнит.
Чтобы робот понял, чего хочет человек, нужно сосредоточиться и зафиксировать свою мысль. Сила мысли работает в несколько раз быстрее, чем, например, голосовая команда, которая используется в навигаторах.
Отмечается, что пересыпая содержимое из одного стакана в другой, робот иногда промахивается.
На робота уже есть заказы. Сейчас разработчики ждут завершения процесса медицинской сертификации, сообщает телеканал «360».
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