Укус клеща: в России появились два новых вируса. Вакцин нет

Наука и медицина

Ученые предупредили россиян об обнаружении двух новых вирусов, передающихся через укус клеща, передает URA.RU.

Инфекция относится к семейству Flaviviridae и Jingmen, от которых вакцин и иммуноглобулинов еще не изобретено, рассказала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Изначально обнаруженные в Китае, Африке, Северной и Южной Америке, Европе, вирусы распространились в Поволжье, Татарстане, Челябинске и на Алтае. Вирус группы Flaviviridae нашли также в Томске, Новосибирске, Ростове и в Крыму.

На данный момент ученые изучают вирусы и серьезные последствия для человеческого организма. Известно, что при одном укусе клеща, можно заразиться сразу несколькими инфекциями, добавил врач-дезинфектолог Николай Дубинин.