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Наука и медицина
«Удар» по нервной системе: как влияет страх перед COVID-19
25 февраля, 2022 13:14
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фото: pixabay
Страх перед коронавирусной инфекцией может стать деструктивным, требующим визит к специалисту, отметил невролог Денис Захаров.
По его мнению, уровень страха может снизиться при соблюдении мер профилактики, вакцинации, использовании маски. Однако, если у человека наблюдается нарушение сна, проблемы с давлением или желудком, повышенная потливость, снижение памяти и внимания, это говорит о негативном воздействии страха на нервную систему.
При обнаружении сильных беспокойств и тревожности врач посоветовал обращаться к терапевту, кардиологу и неврологу. Улучшить качество жизни помогут прогулки на свежем воздухе, заключил Захаров в интервью «Российской газете».
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