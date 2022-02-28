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Наука и медицина
Учёные выявили связь между мигренью и осложнениями беременности
28 февраля, 2022 13:21
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фото: pixabay
Исследователи из Центра здоровья Бригама в Бостоне определили вероятность развития осложнений у беременных женщин, у которых была выявлена мигрень.
Для анализа были изучены данные 30 000 беременностей среди 19 000 женщин. Временной промежуток составлял 20 лет. Мигрень наблюдалась до наступления беременности в 11% случаев.
Результаты показали, что преждевременные роды на 17% наблюдались чаще у беременных с мигренью, артериальная гипертензия – на 28%, преэклампсия – на 40%. При мигрени с аурой риск развития преэклампсии увеличивался на 51%, при мигрени без ауры – на на 29%, передаёт «Медвестник», ссылаясь на исследование.
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