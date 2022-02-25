Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Учёные оценили влияние питомцев на мозговую деятельность человека
25 февраля, 2022 15:30
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Исследователи из Американской академии неврологии рассказали о том, что содержание домашних животных в течение пяти лет помогает снизить когнитивные нарушения у пожилых людей.
В эксперименте длительностью в шесть лет участвовало 1369 добровольцев в возрасте 65 лет. Собака или кошка была у 53% людей, 32% жили с домашним питомцем больше пяти лет.
В результате исследований был сделан вывод, что когнитивные показатели снижаются медленнее у владельцев питомцев, особенно если они жили с ними от пяти лет. Кроме того, у людей снижается уровень стресса и увеличивается физическая активность.
Отмечается, что выводы ещё проходят доработку и нуждаются в исследованиях, передаёт «Российская газета».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости