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Наука и медицина
Учёные доказали роль окружающей среды в передаче коронавируса
3 марта, 2022 14:34
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фото: pixabay
Учёные из Академии биологии и биотехнологии ЮФУ (Ростов-на-Дону) подтвердили, что коронавирус распространялся быстрее в районах с загрязнённым воздухом.
Анализ данных о климатических условиях, качестве воды и воздуха, характеристиках населения, показал что инфекционность вируса выше на загрязнённых территориях. Так, происходила быстрая передача вируса воздушно-капельным путем, который при этом приводил к тяжелой форме заболевания.
Параметры удельной властности и средней температуры тоже меняли ход распространения Covid-19. Кроме того, загрязнённые источники водоснабжения позволяли частицам вируса существовать дольше, создавая условия для последующих вспышек, передают в ЮФУ.
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